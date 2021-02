‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 2/02/21 (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dei rumor sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, delle polemiche sulla mancata squalifica di Alda D’Eusanio al Gf Vip 5 e dell’eliminazione di Arianna Gianfelici ad Amici 20. Qualche commento, infine, sui nuovi tronisti annunciati questo pomeriggio e sui personaggi più Chiacchierati (ma non sempre in positivo) del Trono over. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ... Leggi su isaechia (Di martedì 2 febbraio 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dei rumor sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, delle polemiche sulla mancata squalifica di Alda D’Eusanio al Gf Vip 5 e dell’eliminazione di Arianna Gianfelici ad Amici 20. Qualche commento, infine, sui nuovi tronisti annunciati questo pomeriggio e sui personaggi piùcchierati (ma non sempre in positivo) del Trono over. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ...

