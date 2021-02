Grillini? No, moderati. Ex-5Stelle al lavoro per formare un gruppo di centrodestra alla Camera (Di martedì 2 febbraio 2021) C’è fermento nel gruppo Misto alla Camera. Da una parte le manovre a sostegno di un eventuale Conte-ter, dall’altra un gruppo di deputati pronto a costituire una componente “moderata” di centrodestra. Un embrione di un gruppo autonomo con almeno venti deputati, come da regolamento. Una sorta di risposta all’operazione responsabili condotta negli ultimi giorni da Bruno Tabacci. «Ci sono delle interlocuzioni in corso», conferma all’Adnkronos l’ex-grillino Massimiliano De Toma. «C’è un gruppo, di cui io faccio parte – aggiunge – che punta a costituire una componente di area moderata, di centrodestra. In queste ore si prova a costruire un percorso. Le interlocuzioni vanno avanti da giorni e potrebbero concludersi a breve». Iniziativa dell’on. De Toma La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) C’è fermento nelMisto. Da una parte le manovre a sostegno di un eventuale Conte-ter, dall’altra undi deputati pronto a costituire una componente “moderata” di. Un embrione di unautonomo con almeno venti deputati, come da regolamento. Una sorta di risposta all’operazione responsabili condotta negli ultimi giorni da Bruno Tabacci. «Ci sono delle interlocuzioni in corso», conferma all’Adnkronos l’ex-grillino Massimiliano De Toma. «C’è un, di cui io faccio parte – aggiunge – che punta a costituire una componente di area moderata, di. In queste ore si prova a costruire un percorso. Le interlocuzioni vanno avanti da giorni e potrebbero concludersi a breve». Iniziativa dell’on. De Toma La ...

