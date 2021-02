Francesca Fioretti sulla morte di Davide Astori | ' Notizie parziali che aumentano il mio dolore'

(Di martedì 2 febbraio 2021) Leggo in queste oreche non sarebbero dovute essere divulgate. Resto stupita da questo passo cosi avventato e dal fatto che venga fornita un'interpretazione parziale e contraddittoria di una ...

violapresses : - Corriere : Astori, la compagna: ‘L’idea che la morte di Davide si poteva evitare aumenta il dolore, sarò al processo’ - CorSport : Morte #Astori, duro sfogo di Francesca Fioretti: 'Ora la verità' - an12frnc : RT @Corriere: Astori, la compagna: ‘L’idea che la morte di Davide si poteva evitare aumenta il dolo... - Corriere : Astori, la compagna: ‘L’idea che la morte di Davide si poteva evitare aumenta il dolo... -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fioretti

è stata la compagna di Davide Astori , il capitano della Fiorentina morto improvvisamente il 4 marzo del 2018 perché il suo cuore ha smesso di battere. Al suo fianco fino all'ultimo ...Firoetti non aveva mai parlato della morte del marito scomparso il 4 marzo del 2018. Decide di pubblicare un post sulla sua pagina Instagram in seguito alle conclusioni che sembrerebbero ..."In questi anni - afferma sempre nel post - ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla morte di Davide e sul processo in corso. Ho sempre confidato che l'onesta` e la pulizia che Davide ha ...Astori, la compagna Francesca Fioretti su Instagram: "Sento il dovere di essere presente alla prossima udienza" ...