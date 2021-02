Bertolaso, la Lombardia ingrana la quarta: «Tutti vaccinati entro giugno. Non prenderò 1€» (Di martedì 2 febbraio 2021) La notizia trapelata ieri, ora è ufficiale. E ad annunciarla in una conferenza stampa di rito è lo stesso governatore Fontana. «Con delibera di giunta abbiamo conferito al dottor Bertolaso la qualità di consulente del presidente per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccinale anti-covid19 per la Regione Lombardia», ha spiegato il presidente Fontana. Che poi ha anche aggiunto: «Sono orgoglioso di dire che Bertolaso ha dato la sua disponibilità a collaborare di nuovo con la Regione in questo momento complicato». Bertolaso, è ufficiale: è il consulente di Fontana per il piano vaccinale della Lombardia Una dichiarazione d’intenti chiara. Come cristalline sono le intenzioni mirate dell’ex capo della Protezione Civile. L’obiettivo ribadito da Guido Bertolaso nell’incontro con i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) La notizia trapelata ieri, ora è ufficiale. E ad annunciarla in una conferenza stampa di rito è lo stesso governatore Fontana. «Con delibera di giunta abbiamo conferito al dottorla qualità di consulente del presidente per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccinale anti-covid19 per la Regione», ha spiegato il presidente Fontana. Che poi ha anche aggiunto: «Sono orgoglioso di dire cheha dato la sua disponibilità a collaborare di nuovo con la Regione in questo momento complicato»., è ufficiale: è il consulente di Fontana per il piano vaccinale dellaUna dichiarazione d’intenti chiara. Come cristalline sono le intenzioni mirate dell’ex capo della Protezione Civile. L’obiettivo ribadito da Guidonell’incontro con i ...

matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Bertolaso coordinatore della Lombardia per la fase 2 #coronavirus - Corriere : Bertolaso: «In Lombardia tutti vaccinati entro giugno, per questo ruolo non prenderò un euro» - Labbufala : Idea #Bertolaso: 'Per vaccinare la #Lombardia costruirò un enorme siringone e inietterò il vaccino all'altezza del lodigiano'. - anto_citriniti : RT @matteosalvinimi: Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che ha a… -