Per i russi è tutto legale nell'azione di repressione dei sostenitori di Navalny (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Cremlino difende l'operato degli agenti negli interventi alle manifestazioni di ieri a favore della scarcerazione dell'oppositore Alexey Navalny. Sarebbero oltre 5.400 le persone fermate, tra cui ...

