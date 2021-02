Pd: Orlando, 'legittimo spazio in Tv a campagna contro, stravagante non farci rispondere' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) - "È assolutamente legittimo promuovere una campagna politica contro un partito. Ed è assolutamente legittimo che una trasmissione televisiva dia spazio a questa campagna. Mi pare invece stravagante la pretesa che questo partito non risponda". Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Andrea Orlando a proposito della partecipazione di Concita De Gregorio all'ultima puntata di 'Che tempo che fa' in cui la giornalista, tra l'altro, aveva detto: "Tra le tantissime cose incomprensibili c'è che Conte sia diventato il candidato del Partito democratico, cioè il massimo esponente". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) - "È assolutamentepromuovere unapoliticaun partito. Ed è assolutamenteche una trasmissione televisiva diaa questa. Mi pare invecela pretesa che questo partito non risponda". Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Andreaa proposito della partecipazione di Concita De Gregorio all'ultima puntata di 'Che tempo che fa' in cui la giornalista, tra l'altro, aveva detto: "Tra le tantissime cose incomprensibili c'è che Conte sia diventato il candidato del Partito democratico, cioè il massimo esponente".

