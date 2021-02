Motociclista attraversi i binari con il treno in arrivo | si salva per un soffio

Ultime Notizie dalla rete : Motociclista attraversi

La Stampa

Queste immagini impressionanti sono state riprese da un automobilista che si è ritrovato di fronte a una scena incredibile. Nei pressi di un binario, undecide di attraversare le rotaie nonostante vi sia un treno in arrivo. Sono istanti di terrore perché l'uomo riesce a salvarsi solo per un soffio. Probabilmente il suo mezzo non ha avuto ...... era avvenuto a causa dell'attraversamento con il rosso da parte del primo, mentre il, ... Si pensi a chi, in presenza del semaforo rosso, non soloma si trattenga anche ...Queste immagini impressionanti sono state riprese da un automobilista che si è ritrovato di fronte a una scena incredibile. Nei pressi di un binario, un motociclista decide di attraversare ...L'edizione numero 65 si sarebbe dovuta svolgere nel weekend appena trascorso, ma il Covid ha dato l'altolà anche al raduno motociclistico più freddo del mondo. Per molti affezionati è un vero e propri ...