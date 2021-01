(Di domenica 31 gennaio 2021) Un progetto teso are iltra idell’area sud-orientale dell’Africa (Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Somalia, Sud Africa, Tanzania e Uganda) interessati dalla direttrice di traffico di eroina afgana che, dopo aver attraversato Iran, Pakistan o India, la fa giungere in Europa e in Italia

FirenzePost : Servizi Antidroga: si rafforza il coordinamento fra l’Italia e i Paesi africani - Telesardegna : Operazione antidroga dei Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari: due arresti [IL SERVIZIO] - Agenparl : Foto e comunicato stampa evento di apertura progetto 'Rotta del Sud' iniziativa promossa dalla Direzione Centrale p… - irpiniatimes1 : Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al feno… - bassairpinia : BAIANO (AV) - SERVIZI ANTIDROGA DA PARTE DEI CARABINIERI: DUE GIOVANI DENUNCIATI PER SPACCIO E UNO SEGNALATO QUALE… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi Antidroga

Firenze Post

Nel corso delle investigazioni è stata attivata la Cooperazione Internazionale di Polizia, nonché la Direzione Centrale per idel Ministero dell'Interno di Roma.Nell'attesa che l'attuale dirigenza della Direzione Centrale per i(DCSA - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) decida di far pubblicare nuovamente, come è stato fatto per molti anni, i dati statistici mensili, provinciali e nazionale ("congelati" ...Un progetto teso a rafforzare il coordinamento tra i Paesi dell’area sud-orientale dell’Africa (Kenya, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Somalia, Sud Africa, Tanzania e Uganda) interessati dalla ...UDINE - Si chiama "Vascello fantasma" l'operazione condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Udine, sotto la direzione ...