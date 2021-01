Sanremo 2021: Codacons chiede squalifica di Fedez (Di domenica 31 gennaio 2021) Ieri è scoppiato il caso Fedez dopo che il rapper ha postato su Instagram alcuni secondi del suo brano per Sanremo 2021. Il Codacons chiede la squalifica dell’artista. I rapporti fra Fedez e l’associazione dei consumatori sono tesi da molto tempo. Dal canto suo, Sanremo fa sapere che il rapper rimarrà in gara. Sanremo 2021: cos’è il caso Fedez? Il caso Fedez è scoppiato ieri quando il rapper ha pubblicato su Instagram alcuni secondi del brano che presenterà in coppia con Francesca Michielin. Fedez rischia quindi la squalifica per aver fatto ascoltare in una story su Instagram “Chiamami per nome”. Il regolamento di Sanremo parla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Ieri è scoppiato il casodopo che il rapper ha postato su Instagram alcuni secondi del suo brano per. Illadell’artista. I rapporti frae l’associazione dei consumatori sono tesi da molto tempo. Dal canto suo,fa sapere che il rapper rimarrà in gara.: cos’è il caso? Il casoè scoppiato ieri quando il rapper ha pubblicato su Instagram alcuni secondi del brano che presenterà in coppia con Francesca Michielin.rischia quindi laper aver fatto ascoltare in una story su Instagram “Chiamami per nome”. Il regolamento diparla ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - ciccio_liso : RT @IlContiAndrea: “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, n… - PEACHYWORLD2 : RT @escitalia: Sanremo 2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin restano in gara -