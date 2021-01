Lazio femminile | ingaggiata Carolina Morace dopo l’esonero di Seleman

(Di domenica 31 gennaio 2021)torna a sedere su una panchina di calcio. L’ex giocatrice e commentatrice televisiva approda alla guida dellaWomen, al posto di Ashrafesonerato dai capitolini: “LaWomen comunica che Ashrafè stato esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico per la dedizione e la professionalità mostrata in questi anni. LaWomen annuncia, inoltre, di aver definito un accordo con l’allenatricecui viene affidata da domani la guida tecnica della Prima squadra e con Nicola Jane Williams come allenatrice in seconda”. SportFace.

Una delle figure più illustri del calcio femminile, la prima donna a entrare nella Hall of Fame del pallone in Italia, per riportare la Lazio Woman in Serie A. Claudio Lotito pensa in grande ed è vicino a raggiungere l'accordo con l'...Carolina Morace torna a sedere su una panchina di calcio femminile. L'ex giocatrice e commentatrice televisiva approda alla guida della Lazio Women, al posto di Ashraf Seleman esonerato dai capitolini ...L'ex allenatrice del Milan, Carolina Morace, è stata nominata alla guida della Lazio Femminile al posto di Ashraf Seleman: le ultime news ...