Draghi premier | Renzi | «L’ho sentito più volte» | le telefonate che “affossano” il Conte Ter

Leggi su urbanpost

(Di domenica 31 gennaio 2021)? Ipotesi che si fa sempre più spazio – Domenica 31 gennaio 2021. «Serve la Politica con la “P” maiuscola. Ora è finalmente chiaro che la crisi nasce per scegliere come impostare il futuro, non perché qualcuno fa i capricci. La verità prima o poi arriva, la verità non è una velina di Palazzo». Così Matteoin un’intervista concessa a “Il Corriere della Sera”, spiegando il motivo per cui non ha aperto immediatamente ad un terzo governo: «Questa insistita personalizzazione sutradisce il vero problema. Che non è il nome del, ma la direzione del Paese», ha precisato il leader di Italia Viva. Quanto al governo istituzionale, «Io penso che sia preferibile una soluzione politica. Ma nel caso in cui questa dovesse fallire accompagneremmo con rispetto le ...