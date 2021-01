Cocciaretto-Pliskova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta 500 Melbourne 2 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo la vittoria in rimonta contro Zhu al primo turno del Yarra Valley Classic, torneo di scena a, Elisabettadeve subito tornare in campo. La giocatrice azzurra sfiderà infatti nel match valevole per il secondo turno Karolina, testa di serie numero tre del seeding. Il match andrà in scena lunedì 1 febbraio, come quarto match sulla 1573 Arena a partire dalle ore 01.00 italiane. Latelevisiva verrà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed Eurosport (210 o 211 di Sky e disponibile su Dazn). Le due emittenti proporranno peraltro dei live, rispettivamente su SuperTennis.tv e sulla piattaforma Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti e ...