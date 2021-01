Ciclocross | Annemarie Worst | “Purtroppo capita di cadere | non pensavo che Brand provasse a superarmi in quel punto”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Per il secondo anno consecutivo,è arrivata a un passo dalla conquista della maglia iridata di. La neerlandese, benché poco quotata alla vigilia poiché reduce da un periodo difficile, ha fatto fuoco e fiamme sul tracciato di Ostenda e solo una caduta, avvenuta dopo un contatto con Lucinda, ha spento i suoi sogni di gloria., a fine gara, ha commentato la sua prestazione facendo intuire di non essere arrabbiata per il contatto che le è costato il Mondiale. Queste le sue parole: “Sono meno delusa rispetto all’anno scorso. Le cadute sono cose cheno in gara. E’ un peccato che sia andata così, ma il fondo era davvero scivoloso oggi. Sono rimasta un po’ stupita dal fatto cheabbia provato ain ...

OA Sport

... ma a titolo individuale, nel Campionato del Mondo dia Oostende . Il tutto al termine ... e che anche allora vide un argento che sa di gran beffa perWorst , l'atleta più ......Der Poel e Del Carmen Alvarado restano i riferimenti da battere La stagione invernale di... La giovanissima Fem Van Empel regola una buona Sanne Cant eWorst per la quinta ...Per il secondo anno consecutivo, Annemarie Worst è arrivata a un passo dalla conquista della maglia iridata di ciclocross. La neerlandese, benché poco quotata alla vigilia poiché reduce da un periodo ...Lucinda Brand è la nuova campionessa del Mondo di ciclocross. Il successo della neerlandese, però, ha fatto discutere per il modo in cui è avvenuto, dato che questa, durante l'ultimo giro della gara d ...