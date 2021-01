Svezia e Danimarca finaliste del mondiale Ko Francia e Spagna (Di sabato 30 gennaio 2021) Sarà Danimarca - Svezia la finale dei mondiali di pallamano, domani alle 17.30 al Cairo . I campioni del mondo della Danimarca hanno eliminato i campioni d'Europa della Spagna nella semifinale più ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Saràla finale dei mondiali di pallamano, domani alle 17.30 al Cairo . I campioni del mondo dellahanno eliminato i campioni d'Europa dellanella semifinale più ...

Sarà Danimarca - Svezia la finale dei mondiali di pallamano, domani alle 17.30 al Cairo . I campioni del mondo della Danimarca hanno eliminato i campioni d'Europa della Spagna nella semifinale più attesa ...

La finale dei Mondiali di pallamano, in programma domani a Il Cairo, vedrà la Svezia opposta alla Danimarca; Francia e Spagna giocheranno per il bronzo.

