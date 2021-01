Nicola Zingaretti: "Indichiamo solo Conte, è l'unico capace di raccogliere i consensi necessari" (Di sabato 30 gennaio 2021) “Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il segretario dem aggiunge: “Sosteniamo l’iniziativa assunta dal presidente Mattarella per superare la crisi di governo. Bisogna fare presto. C’è una distanza ormai quasi insopportabile tra il sentimento degli italiani e le loro preoccupazioni quotidiane e un dibattito politico ai più incomprensibile, chiuso in se stesso, in alcuni casi mosso da soli interessi personali o di partito. È stato dato al presidente della Camera Fico un mandato esplorativo. Lo aiuteremo a svolgere il suo lavoro con convinzione e responsabilità”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) “Il Pd ribadisce di indicarecome la sola personalitàdi”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd,. Il segretario dem aggiunge: “Sosteniamo l’iniziativa assunta dal presidente Mattarella per superare la crisi di governo. Bisogna fare presto. C’è una distanza ormai quasi insopportabile tra il sentimento degli italiani e le loro preoccupazioni quotidiane e un dibattito politico ai più incomprensibile, chiuso in se stesso, in alcuni casi mosso da soli interessi personali o di partito. È stato dato al presidente della Camera Fico un mandato esplorativo. Lo aiuteremo a svolgere il suo lavoro con convinzione e responsabilità”.

