Napoli | Koulibaly | “Periodo strano Daremo tutto per Gattuso”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il difensore azzurro Kalidouquesta mattina è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss analizzandociò che sta accadendo all’ambiente. Il senegalese ha speso belle parole nei confronti di Mister. “Siamo in un momento un po’, sembra che siamo in difficoltà ma dobbiamo pensare al campo e dare di più perché sappiamo che siamo forti. Dispiace perdere, abbiamo qualità, quando perdiamo così dispiace a tutti, ma in particolare a noi. Dobbiamo alzare la testa come giovedì, migliorare, limare i difetti nel girone d’andata per avvicinarci alle prime in classifica”. E’ la rosa più forte in cui hai giocato? “Sì, una delle più forti, anche in panchina abbiamo giocatori di livello che quando entrano fanno la differenza. ...