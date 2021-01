Ronaldo: “Avrei dato un dito per vincere la Champions League con l’Inter” (Di sabato 30 gennaio 2021) “Avrei dato un dito per vincere la Champions League con l’Inter, o con il Real Madrid”. Lo ha detto Ronaldo, il Fenomeno, parlando a Rio nel corso di un evento di uno sponsor alla vigilia della finale della Coppa Libertadores. Come riporta l’Ansa, a proposito della massima competizione per club del Sudamerica, l’eroe dei Mondiali 2002 vinti dal suo Brasile ha aggiunto: “e un altro dito lo Avrei dato per vincere la Libertadores con il Cruzeiro o il Corinthians”. Ronaldo, ora proprietario del Valladolid che è 16/o nella Liga spagnola, ha poi elogiato il lavoro di Santos e Palmeiras e la loro capacità di valorizzare i giovani che ne fanno parte. “Ne sto osservando molti ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) “unperlacon, o con il Real Madrid”. Lo ha detto, il Fenomeno, parlando a Rio nel corso di un evento di uno sponsor alla vigilia della finale della Coppa Libertadores. Come riporta l’Ansa, a proposito della massima competizione per club del Sudamerica, l’eroe dei Mondiali 2002 vinti dal suo Brasile ha aggiunto: “e un altroloperla Libertadores con il Cruzeiro o il Corinthians”., ora proprietario del Valladolid che è 16/o nella Liga spagnola, ha poi elogiato il lavoro di Santos e Palmeiras e la loro capacità di valorizzare i giovani che ne fanno parte. “Ne sto osservando molti ...

