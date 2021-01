Honor e Google a lavoro per i servizi GMS, si intravede la luce (Di venerdì 29 gennaio 2021) Honor si rimette in sesto, dopo essersela vista veramente brutta sotto il controllo di Huawei per via del ban USA, che rischiava seriamente di travolgerla fino a farla scomparire. Huawei, al solo scopo di salvarla, in tempi non sospetti ha deciso di venderla ad un nuovo consorzio cinese, e da lì è cominciato il riscatto del brand. Honor si appresta a tornare a lavorare con Google: ha parlato della partnership il CEO George Zhao in un’intervista recente. Come riportato da ‘scmp.com‘, l’intenzione è quella di utilizzare i Google Mobile Services (GMS) nel mercato occidentale, a bordo dei nuovi dispositivi che verranno. Una tappa fondamentale per tornare a brillare: Honor sta cercando di entrare in trattativa con Google per avere accesso a tutto il pacchetto dei suoi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021)si rimette in sesto, dopo essersela vista veramente brutta sotto il controllo di Huawei per via del ban USA, che rischiava seriamente di travolgerla fino a farla scomparire. Huawei, al solo scopo di salvarla, in tempi non sospetti ha deciso di venderla ad un nuovo consorzio cinese, e da lì è cominciato il riscatto del brand.si appresta a tornare a lavorare con: ha parlato della partnership il CEO George Zhao in un’intervista recente. Come riportato da ‘scmp.com‘, l’intenzione è quella di utilizzare iMobile Services (GMS) nel mercato occidentale, a bordo dei nuovi dispositivi che verranno. Una tappa fondamentale per tornare a brillare:sta cercando di entrare in trattativa conper avere accesso a tutto il pacchetto dei suoi ...

