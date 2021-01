Chi è il Gatto, la maschera de Il cantante mascherato 2021: indizi e ipotesi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Chi è Gatto, la maschera de Il cantante mascherato 2021, lo show di Rai 1? Qual è il misterioso cantante che si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono gli indizi sul Gatto? Eccoli: Solitario, indipendente, libero ma a volte sperduto Furbo e affascinante Romantico, Atletico e Avventuroso Gli piace guardare il mondo dall’alto Occhioni Verdi Il motto di Gatto è “amami come sono o non amarmi affatto” È stato ferito e deluso ipotesi Abbiamo visto gli indizi sul Gatto, ma quali sono le ipotesi in vista della gara? Secondo diversi rumors, il ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Chi è, lade Ilto, lo show di Rai 1? Qual è il misteriosoche si cela dietro al travestimento? Il nome sarà svelato ufficialmente solo nel momento dell’eliminazione o della vittoria finale del personaggio. Ma quali sono glisul? Eccoli: Solitario, indipendente, libero ma a volte sperduto Furbo e affascinante Romantico, Atletico e Avventuroso Gli piace guardare il mondo dall’alto Occhioni Verdi Il motto diè “amami come sono o non amarmi affatto” È stato ferito e delusoAbbiamo visto glisul, ma quali sono lein vista della gara? Secondo diversi rumors, il ...

