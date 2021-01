Torta di carote e yogurt | il dolce che si scioglie in bocca con sole 140 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il vostro stile alimentare è molto ristretto e state cercando unada poter servire ai vostri ospiti, che sia buono ma allo stesso tempo leggero? Ecco la ricetta che vi aiuterà a cucinare una golosadi, con solamente 140. Ingredienti: 300 grammi di100 ml dibianco greco alla vaniglia 100 grammi di farina di tipo 00, la stessa quantità di farina di mais e di zucchero di canna 45 ml di olio di oliva 16 grammi di lievito in polvere per fare i dolci 10 ml di latte Q.b. di zucchero a velo per decorare. Potete sostituire lo zucchero di canna con 100 grammi di zucchero bianco da tavola o con 50 grammi di dolcificante di tipo Stevia. Le dosi indicate sono per 6-8 persone. Preparare lePrendere le ...