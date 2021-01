Salafiti e Al Sisi a braccetto Fratelli Mussulmani all’angolo

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Era lo scorso ottobre, quando il presidente egiziano, Abdel Fattah al, ha nominato due esponenti del partito salafita al?Nour al Senato. Si tratta di una mossa significativa, che evidenza ulteriormente la convergenza in corso tra ie il leader egiziano. Una convergenza che, a prima vista, potrebbe apparire paradossale, vista la storica ostilità del nasserismo (lato sensu) nei confronti dell'islamismo. Eppure, la situazione è ben più complessa di come possa superficialmente sembrare. Fondato nel maggio del 2011 (nel pieno della cosiddetta "primavera araba" che aveva poco prima portato alla deposizione di Hosni Mubarak), al-Nour diede inizialmente il proprio appoggio a Mohamed Morsi, notoriamente legato aiMusulmani. In quel periodo, icostituirono in un certo senso l'ala destra del ...