Con Biden tempi duri per gli Antipatici (Di venerdì 29 gennaio 2021) tempi duri per gli Antipatici e buone notizie, una volta tanto, nel sanguinoso gioco della politica estera e dei diritti umani. Che riguarda tutti noi e persino, come lo chiamava ieri sul manifesto Tommaso Di Francesco, il nostro “sussidiato speciale” (dai sauditi) Matteo Renzi. Biden ha congelato “temporaneamente” la vendita di armi e munizioni all’Arabia saudita e di caccia F35 agli Emirati, una componente del Patto di Abramo tra le monarchie del Golfo e Israele che aveva già preoccupato il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 29 gennaio 2021)per glie buone notizie, una volta tanto, nel sanguinoso gioco della politica estera e dei diritti umani. Che riguarda tutti noi e persino, come lo chiamava ieri sul manifesto Tommaso Di Francesco, il nostro “sussidiato speciale” (dai sauditi) Matteo Renzi.ha congelato “temporaneamente” la vendita di armi e munizioni all’Arabia saudita e di caccia F35 agli Emirati, una componente del Patto di Abramo tra le monarchie del Golfo e Israele che aveva già preoccupato il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

riotta : Biden spiega a Putin che l'era Trump in cui il Cremlino aveva un free pass in America è finita. Stupore nei think t… - TizianaFerrario : E cosi #armandaGorman,la giovane e brava poetessa vista alla cerimonia di giuramento di Biden,vince anche il Supe… - NicolaPorro : ???? Lady GaGa, JLo, il sottosegretario trans... L’inaugurazione della nuova presidenza è un circo del pensiero unico… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: #BernieSanders usa il suo meme per fare beneficenza e raccoglie 1,8 milioni di dollari. La foto che ritrae il senatore d… - Allampino : Ho pianto leggendo nell’ultimo libro di Francesco Costa che ogni comizio di Joe Biden finisce con una canzone dei C… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Biden Con un Rolex al polso Joe Biden si espone alle critiche swissinfo.ch Toninelli e Lezzi, l’improbabile banda dei telecomandati. «Pronti alle barricate»

Le riunioni nei giornali viaggiano ormai su Teams, WhatsApp, sms, e tutti stiamo sempre con un occhio alle agenzie e uno ai siti. Sullo schermo del pc, ad un certo punto, compare la facciata di San Lu ...

Biden preoccupa l’America Latina dei ‘falchi’

Guyana, Cuba, Venezuela al centro delle preoccupazioni di coloro che vedono di pessimo occhio Biden e il suo cambio di strategia affidato a Antony Blinken ...

Le riunioni nei giornali viaggiano ormai su Teams, WhatsApp, sms, e tutti stiamo sempre con un occhio alle agenzie e uno ai siti. Sullo schermo del pc, ad un certo punto, compare la facciata di San Lu ...Guyana, Cuba, Venezuela al centro delle preoccupazioni di coloro che vedono di pessimo occhio Biden e il suo cambio di strategia affidato a Antony Blinken ...