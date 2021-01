Milan, l’attacco del giornalista a Ibrahimovic: “Deve ritirarsi” | News (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera, ha attaccato duramente Zlatan Ibrahimovic dopo lo scontro di ieri contro Lukaku. Ecco cosa ha scritto Milan, l’attacco del giornalista a Ibrahimovic: “Deve ritirarsi” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tommaso Labate,del Corriere della Sera, ha attaccato duramente Zlatandopo lo scontro di ieri contro Lukaku. Ecco cosa ha scrittodel: “Pianeta

PianetaMilan : #Milan, l'attacco del giornalista a #Ibrahimovic: 'Deve ritirarsi' | News - Jo_RedBlackIT88 : @Fabiokarate1987 Ok, ammetto di aver perso. Sportivamente, attenzione con l'attacco, non potete creare o tirare 50… - ProfidiAndrea : ?? #SkySport: 'Idea clamorosa per il ritorno di #Niang! Due club lo stanno cercando' ???? L'ex #Milan potrebbe tornare… - eia58 : RT @Baldor28714391: #27gennaio l'attacco razzista di #Ibrahimovic a #Lukaku può rimanere senza sanzioni disciplinari quando per grida anti… - Baldor28714391 : #27gennaio l'attacco razzista di #Ibrahimovic a #Lukaku può rimanere senza sanzioni disciplinari quando per grida… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’attacco Coronavirus, morto a 101 anni l’artigliere Carlo Comello: fotografò la carica di cavalleria a Isbuscenskij Corriere della Sera