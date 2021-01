GFVip 5, Dayane Mello prima finalista: «Dopo l’annuncio, c’è stato un malcontento generale» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ormai è ufficiale, il Grande Fratello Vip 5 si concluderà il 1° Marzo 2021. Durante la scorsa puntata del reality è stata eletta come finalista Dayane Mello. Dunque la modella brasiliana ha battuto al televoto Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Dayane da inizio programma ha sempre superato tutte le nomination grazie alla sua folta schiera di fan, soprattutto dal suo paese natale, il Brasile. La notizia della prima finalista è stata data dallo studio alla presenza delle tre concorrenti. La sua vittoria però ha creato un malcontento generale tra i suoi ex coinquilini. A quanto pare la scelta del pubblico non è stata condivisa in pieno dai “Vipponi”. Leggi anche –> GFVip 5, Dayane ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ormai è ufficiale, il Grande Fratello Vip 5 si concluderà il 1° Marzo 2021. Durante la scorsa puntata del reality è stata eletta come. Dunque la modella brasiliana ha battuto al televoto Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Giulia Salemi.da inizio programma ha sempre superato tutte le nomination grazie alla sua folta schiera di fan, soprattutto dal suo paese natale, il Brasile. La notizia dellaè stata data dallo studio alla presenza delle tre concorrenti. La sua vittoria però ha creato untra i suoi ex coinquilini. A quanto pare la scelta del pubblico non è stata condivisa in pieno dai “Vipponi”. Leggi anche –>5,...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima finalista di questa edizione di #GFVIP è... DAYANE! - MediasetPlay : Dayane è la prima finalista di questa edizione di #GFVIP? - trash_italiano : DAYANE CHE SALVA TOMMASO ?? #GFVIP - BernardisGiulia : RT @labetty__: Pazzesca Dayane che smerda tutta la casa perché non hanno portato in finale Tommaso #gfvip #tzvip - pamela_cassibba : RT @frahamoswald: Diciamoci la verità, vi rode solo il culo perché il Brasile vota Dayane. Altrimenti non avrebbero urlato 'truccato dal Br… -