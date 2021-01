Dad e smart working pesano sulle bollette degli italiani: fino a 268 euro in più a famiglia nel 2020 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Didattica a distanza e smart working pesano sulle spese degli italiani. A causa di lavoro agile e studio domestico, le bollette nel 2020 sono cresciute in media tra i 145 euro (per i single) e i 268 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Didattica a distanza espese. A causa di lavoro agile e studio domestico, lenelsono cresciute in media tra i 145(per i single) e i 268 ...

Una permanenza più lunga tra le pareti domestiche si traduce anche in fatture più onerose. Un report di SOStariffe.it ha stimato la maggiorazione dei consumi dovuti a studio e lavoro domestico ...

