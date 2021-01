Cinni di guerra | un libro raccoglie memorie e fantasie dei bimbi che videro passare il fronte

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)didicheilè la prima pubblicazione curata insieme dai fratelli Savini, Giacomo e Giuseppe, edita da Minerva. Ilsi compone di cento testimonianze, fornite direttamente da quelli che sono stati i bambini di ieri, coloro che con lahanno condiviso l’infanzia o l’adolescenza. Non sono solo gli ultimi, preziosi testimoni di una storia che, si sa, ha segnato tragicamente l’umanità intera, ma sono anche gli ultimi in grado di raccontare questi eventi dal punto di vista di un bambino, perché tali erano all’epoca dei fatti. Così i “” (letteralmente dal dialetto bolognese “bambini”) diventano il filtro attraverso il quale dare ...

A Minerbio, invece, alle 19 sul canale sociale istituzionale "Città di Minerbio", verrà presentato in diretta del volume "Cinni di guerra. Memorie e fantasie dei bimbi che videro passare il fronte" co ...Con la scopertura di una targa in ricordo dei bambini di Terezin alla scuola elementare Viganò di Ceretolo domani a Casalecchio iniziano le celebrazioni del giorno della memoria. Alle 11 la cerimonia ...