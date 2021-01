Bayern, due allenatori italiani indiziati per succedere a Flick (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Insieme a Rummenigge potrebbe lasciare il Bayern anche Flick: per la sua successione non sono da scartare le suggestioni Allegri e Sarri Il divorzio da Rummenigge, che lascerà la dirigenza del Bayern Monaco a fine stagione, potrebbe provocare una rivoluzione in seno al club bavarese. Lo sostiene “Sport Bild”, che iscrive tra i possibili partenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Insieme a Rummenigge potrebbe lasciare ilanche: per la sua successione non sono da scartare le suggestioni Allegri e Sarri Il divorzio da Rummenigge, che lascerà la dirigenza delMonaco a fine stagione, potrebbe provocare una rivoluzione in seno al club bavarese. Lo sostiene “Sport Bild”, che iscrive tra i possibili partenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mavrtjna : @lallascat @jnterista_12 stiamo andando a giocare in coppa italia con la quinta in classifica di serie B non con il… - sportli26181512 : Juve, non sottovalutare la Spal. Guarda che cosa è successo a Bayern e Real. Guida Fagioli, CR7 riposa: Juve, non s… - Sinaloa_Cowboys : Ricordo un bellissimo dibattito in prima liceo a seguito della tragica serata dell'Heysel. E due anni dopo, in gita… - dado_janoski : @FrancescoRe200 @felice_part2 Fra non piaceva a Guardiola, lui ha sempre giocato con punte con altre caratteristich… - _scoopemi_ : Gli interisti sono fantastici, a inizio qmpionato si dovevano confrontare con Real, Bayern e Liverpool ora scendono… -