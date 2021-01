Alfonso Signorini vs Milly Carlucci: “Che volete che mi faccia? Io ho il mio pubblico”. La risposta della conduttrice (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È un “botta e risposta” che pare pacifico ma non privo di piccole provocazioni quello tra Alfonso Signorini e Milly Carlucci. Lei, una delle Signore di RaiUno, sta per andare in onda con Il Cantante Mascherato seconda edizione. Quando? Venerdì 29 gennaio su RaiUno. La sera in cui (da mesi ormai, forse anni, chi può dirlo?) va in onda anche il Grande Fratello Vip che su Canale 5 ha ben due prime serate, quella del lunedì e quella, appunto del venerdì. “La cosa che mi riempie di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l’ho: io da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione. Contro questo mio Grande Fratello la Rai ha schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, Luca Argentero o Carlo Conti… Che volete che mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È un “botta e” che pare pacifico ma non privo di piccole provocazioni quello tra. Lei, una delle Signore di RaiUno, sta per andare in onda con Il Cantante Mascherato seconda edizione. Quando? Venerdì 29 gennaio su RaiUno. La sera in cui (da mesi ormai, forse anni, chi può dirlo?) va in onda anche il Grande Fratello Vip che su Canale 5 ha ben due prime serate, quella del lunedì e quella, appunto del venerdì. “La cosa che mi riempie di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro io il mioce l’ho: io da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione. Contro questo mio Grande Fratello la Rai ha schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, Luca Argentero o Carlo Conti… Cheche mi ...

