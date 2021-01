Serie A ultime dai campi LIVE: Zapata in ripresa (Di martedì 26 gennaio 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Allenamento differenziato per Pasalic e Hateboer, entrambi fuori dai convocati per il match con la Lazio in Coppa Italia.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: Gosens.Infortunati: Pasalic, Hateboer. BENEVENTO – La Giornata: Si è negativizzato Schiattarella, dunque di nuovo a disposizione. Ufficiale anche ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Allenamento differenziato per Pasalic e Hateboer, entrambi fuori dai convocati per il match con la Lazio in Coppa Italia.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Ilicic;.Squalificati: Gosens.Infortunati: Pasalic, Hateboer. BENEVENTO – La Giornata: Si è negativizzato Schiattarella, dunque di nuovo a disposizione. Ufficiale anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie ultime Ultime Notizie Serie A: gli aggiornamenti del 26 gennaio Calcio News 24 Calciomercato Udinese, addio Musso ma resta in Serie A

Calciomercato Udinese: Musso forse sul piede d’addio a fine stagione. Un top club italiano lo vuole in rosa per diventare il titolare. Affare che si fa a giugno? Nelle ultime due stagioni alla Dacia A ...

Calciomercato Empoli, pronto l’addio del terzino | Ritorno in Serie C

L'Empoli si muove anche sul fronte uscite in sede di calciomercato: fatta per il trasferimento di Zappella al Cesena ...

