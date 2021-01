Serie A | Giudice Sportivo | due turni di squalifica e multa per Conte | punito anche un membro dello staff

Leggi su mediagol

(Di martedì 26 gennaio 2021) Due giornate dipiù unaper Antonio.È questa la decisione deldellaA, Gerardo Mastrandrea, che hail tecnico dell’Inter per “avere, al 45' del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivanodopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco”, in occasione della gara contro l’Udinese.Inoltre, l’Inter dovrà fare a meno, per un turno,di Gabriele Oriali, al quale è stata comminataun’ammenda di 5.000€ “perché, al termine della gara, reiterando le proteste ...