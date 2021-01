Olimpiadi Tokyo 2020 | Cio | “Non chiederemo precedenza per vaccinazioni ad atleti”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il CIO continuerà a consigliare la vaccinazione aglie ai tecnici che andranno in scena a, ma non pretenderà che venga garantito loro un accesso prioritario alle. Accesso prioritario che sarà invece garantito, si dice in una nota, a “categorie protette, infermieri e medici e chiunque lavori per rendere più sicura la nostra società”. Il CIO sta lavorando, continua la nota, per l’introduzione di “una serie di contromisure al Covid che comprendono procedure di immigrazione, misure di quarantena, test, equipaggiamenti di protezione, tracciamento dei contatti e vaccini”. Thomas Bach, presidente del Comitato, ha poi elencato i quattro capisaldi che hanno mosso le iniziative: “Per prima cosa, di organizzare i Giochi in un ambiente che sia sicuro per tutti; poi, come seconda cosa, ribadisco che per le ...