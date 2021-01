Firenze, rubano il motore alla sedia a rotelle della consigliera comunale (Di martedì 26 gennaio 2021) FIRENZE – A lei è indispensabile, perché gli permette di muoversi senza fatica e in autonomia. È il motorino che spinge la sua carrozzina, quella della consigliera comunale della Lega, Michela Monaco, rubato a Firenze nella notte da lunedì e domenica. Sistemato nell’auto parcheggiata, le hanno sfondato il vetro della macchina e portato via il prezioso dispositivo. “Un gesto vergognoso, da vigliacchi“, ha scritto ieri su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. “Tutta la mia solidarietà a Michela Monaco, consigliere comunale della Lega a Firenze e ragazza esemplare per impegno e tenacia: un grande abbraccio, siamo tutti con te”. Con post scriptum finale: “Se qualcuno avesse visto qualcosa o avesse informazioni, lo segnali alle autorità. Il motorino si ricompra, ma sarei contento di vedere la faccia di chi può compiere un simile gesto”. Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) FIRENZE – A lei è indispensabile, perché gli permette di muoversi senza fatica e in autonomia. È il motorino che spinge la sua carrozzina, quella della consigliera comunale della Lega, Michela Monaco, rubato a Firenze nella notte da lunedì e domenica. Sistemato nell’auto parcheggiata, le hanno sfondato il vetro della macchina e portato via il prezioso dispositivo. “Un gesto vergognoso, da vigliacchi“, ha scritto ieri su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. “Tutta la mia solidarietà a Michela Monaco, consigliere comunale della Lega a Firenze e ragazza esemplare per impegno e tenacia: un grande abbraccio, siamo tutti con te”. Con post scriptum finale: “Se qualcuno avesse visto qualcosa o avesse informazioni, lo segnali alle autorità. Il motorino si ricompra, ma sarei contento di vedere la faccia di chi può compiere un simile gesto”.

