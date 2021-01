Qualche novità sulle varianti del coronavirus (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Illustrazione: Getty Images)La variante inglese è davvero più mortale, come sostenuto dal premier britannico Boris Johnson? E quella sudafricana davvero elude le difese del sistema immunitario anche di chi ha contratto in passato l’infezione o è stato vaccinato? Sono tante le notizie che circolano sulle versioni mutate del coronavirus in questi giorni, ma di certezze quasi nessuna. Se non che faremmo meglio a fare di tutto per limitarne la diffusione. Variante inglese: più mortale? Se è ormai assodato che la versione mutata di Sars-Cov-2 identificata per la prima volta in Inghilterra (che per questo chiamiamo variante inglese, anche se ormai si è diffusa un po’ dappertutto) sia più contagiosa, non abbiamo ancora le idee chiare su se e quanto possa essere più mortale. Il 22 gennaio Boris Johnson, primo ministro britannico, ha riferito di essere stato ... Leggi su wired (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Illustrazione: Getty Images)La variante inglese è davvero più mortale, come sostenuto dal premier britannico Boris Johnson? E quella sudafricana davvero elude le difese del sistema immunitario anche di chi ha contratto in passato l’infezione o è stato vaccinato? Sono tante le notizie che circolanoversioni mutate delin questi giorni, ma di certezze quasi nessuna. Se non che faremmo meglio a fare di tutto per limitarne la diffusione. Variante inglese: più mortale? Se è ormai assodato che la versione mutata di Sars-Cov-2 identificata per la prima volta in Inghilterra (che per questo chiamiamo variante inglese, anche se ormai si è diffusa un po’ dappertutto) sia più contagiosa, non abbiamo ancora le idee chiare su se e quanto possa essere più mortale. Il 22 gennaio Boris Johnson, primo ministro britannico, ha riferito di essere stato ...

PieroScopelliti : @g_falcomata Egregio signor Sindaco abbiamo qualche buona novità in tempi brevi al riguardo? VIA REGGIO MODENA 50.… - mikrousmagous : @Apple E per il montaggio, qualche novità? - orax1972 : @carmelojp @VincenzoNamor85 Ah ok, grazie. Per me sarebbe una novità, volevo sentire qualche parere. - flairtender_snc : ....??????... ??Continuano a tenerci chiusi??? ??Nessun problema?? nel frattempo noi continuiamo a rifarci il trucco pe… - EmanuelAlessi88 : @Fil_Biafora c'è qualche novità su Elshaarawy ? Sulla positività ? -

Ultime Notizie dalla rete : Qualche novità 730, certificazione unica e cuneo fiscale: le novità del 2021 Corriere della Sera