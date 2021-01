La situazione del governo si stabilizza? Va bene. Andiamo a votare tra pochi mesi? Va bene lo stesso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cosa significa per il comparto della sicurezza privata una crisi di governo in questo momento? Probabilmente è la domanda che in queste ore si pone la maggior parte di coloro che hanno una responsabilità direttiva o di gestione all’interno di associazioni, enti, semplici imprese, quando la rassegna stampa della mattina racconta delle incomprensioni all’interno alla maggioranza e delle difficoltà a trovare una sintesi per evitare le elezioni anticipate. Non spetta a me svolgere considerazioni di carattere prettamente politico, o, meglio, partitico, non posso tuttavia esimermi dal ragionare su quanto una instabilità istituzionale impatterebbe su un settore che risente notoriamente con qualche mese di ritardo delle crisi economiche che determinano la chiusura di aziende, centri commerciali o negozi di vicinato. Il presupposto stesso della vigilanza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cosa significa per il comparto della sicurezza privata una crisi diin questo momento? Probabilmente è la domanda che in queste ore si pone la maggior parte di coloro che hanno una responsabilità direttiva o di gestione all’interno di associazioni, enti, semplici imprese, quando la rassegna stampa della mattina racconta delle incomprensioni all’interno alla maggioranza e delle difficoltà a trovare una sintesi per evitare le elezioni anticipate. Non spetta a me svolgere considerazioni di carattere prettamente politico, o, meglio, partitico, non posso tuttavia esimermi dal ragionare su quanto una instabilità istituzionale impatterebbe su un settore che risente notoriamente con qualche mese di ritardo delle crisi economiche che determinano la chiusura di aziende, centri commerciali o negozi di vicinato. Il presuppostodella vigilanza ...

Ultime Notizie dalla rete : situazione del La situazione di lunedì 25 gennaio sul Coronavirus in Campania Fanpage.it Qualche novità sulle varianti del coronavirus

La variante inglese è più mortale? E quella sudafricana sfugge all’immunità dei vaccini? Le informazioni sono ancora poche e preliminari, ma gli esperti insistono: dobbiamo limitare la diffusione dell ...

Mutui, la pandemia fa crollare il valore degli immobili richiesti: -5,4% nel quarto trimestre

Roma e Milano reggono, grazie a un primo trimestre 2020 in forte crescita. Secondo l’analisi realizzata da Facile.it e Mutui.it il valore medio si è stabilizzato a 192.985 euro. La voglia di comprare ...

