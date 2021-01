La neve torna a imbiancare il deserto del Sahara (Di lunedì 25 gennaio 2021) neve sul deserto del Sahara: ecco le immagini spettacolari della nevicata. Sebbene inusuale, è la quarta volta in 42 anni che si verifica questo fenomeno La sabbia arancio del Sahara si è tinta di bianco. Il più vasto deserto caldo della Terra si è ricoperto di neve e ghiaccio nella parte dell’Algeria nordoccidentale, appena fuori… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021)suldel: ecco le immagini spettacolari della nevicata. Sebbene inusuale, è la quarta volta in 42 anni che si verifica questo fenomeno La sabbia arancio delsi è tinta di bianco. Il più vastocaldo della Terra si è ricoperto die ghiaccio nella parte dell’Algeria nordoccidentale, appena fuori… L'articolo Corriere Nazionale.

Neve sul deserto del Sahara: ecco le immagini spettacolari della nevicata. Sebbene inusuale, è la quarta volta in 42 anni che si verifica questo fenomeno La sabbia arancio del Sahara si è tinta di bia ...

