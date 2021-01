GTA Online e la piaga della vendita di cheat: Take-Two chiude un altro sito web (Di lunedì 25 gennaio 2021) Take-Two Interactive ha chiuso un altro sito web dedicato alla vendita di cheat in GTA Online chiamato Luna cheats. Sul sito incriminato si può leggere la dichiarazione che recita: "Dopo aver discusso con Take-Two Interactive, interrompiamo immediatamente la manutenzione, lo sviluppo e la distribuzione dei nostri servizi di cheat menu". Doneremo anche i nostri proventi a un ente di beneficenza designato da Take-Two. Ci scusiamo per tutti i problemi che il nostro software ha causato alla comunità di Grand Theft Auto Online". Sebbene il sito Web sia ora più o meno offline, tuttavia, ci sono ancora video Online che pubblicizzano i suoi servizi. Da quello ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021)-Two Interactive ha chiuso unweb dedicato alladiin GTAchiamato Lunas. Sulincriminato si può leggere la dichiarazione che recita: "Dopo aver discusso con-Two Interactive, interrompiamo immediatamente la manutenzione, lo sviluppo e la distribuzione dei nostri servizi dimenu". Doneremo anche i nostri proventi a un ente di beneficenza designato da-Two. Ci scusiamo per tutti i problemi che il nostro software ha causato alla comunità di Grand Theft Auto". Sebbene ilWeb sia ora più o meno offline, tuttavia, ci sono ancora videoche pubblicizzano i suoi servizi. Da quello ...

