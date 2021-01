Governatori Lega all’attacco di Conte e Speranza: “Sistema valutazione regioni va cambiato” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – “Modificare il Sistema di valutazione per il colore delle regioni“: i Governatori della Lega in pressing su Palazzo Chigi. Dopo il caso Lombardia, finita in zona rossa per errore, i presidenti di Regione del Carroccio vanno all’attacco del sitema a fasce di rischio. “Abbiamo chiesto più volte al governo di modificare il Sistema di valutazione per determinare il colore di ogni regione con le conseguenti restrizioni anti Covid“. L’allarme dei Governatori della Lega: “Sistema a fasce di rischio può avere conseguenze devastanti” “Il Sistema (a fasce di rischio, ndr) può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull’economia, come nel caso della Lombardia, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – “Modificare ildiper il colore delle“: idellain pressing su Palazzo Chigi. Dopo il caso Lombardia, finita in zona rossa per errore, i presidenti di Regione del Carroccio vannodel sitema a fasce di rischio. “Abbiamo chiesto più volte al governo di modificare ildiper determinare il colore di ogni regione con le conseguenti restrizioni anti Covid“. L’allarme deidella: “a fasce di rischio può avere conseguenze devastanti” “Il(a fasce di rischio, ndr) può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull’economia, come nel caso della Lombardia, ...

