Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di domenica 24 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Lazio-Sassuolo, calcio d’inizio alle 18.00 all’Olimpico: Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traore; Caputo. All. De Zerbi. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, calcio d’inizio alle 18.00 all’Olimpico:(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traore; Caputo. All. De Zerbi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - BetWiseTipster : ? INPLAY ???? Lazio v Sassuolo ?? Lazio Over 1.5 Match Goals Odds - 1.66 (Bet365) - gegedigennaro : RT @Ciro85171596: Napoli di Gattuso 4-3-3 battuta Lazio, Juventus 2 volte, la Roma, Sassuolo, perso con l’Inter e Atalanta e riusciva a vin… - Roberto11712522 : #:SerieA: Lazio 0 and Sassuolo 1 Gol.F.Caputo 6 minutes???????????????????????? -