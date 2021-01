Gattuso | “L’obiettivo è quello di tornare in Champions Manca veleno? Non si compra al supermercato”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 24 gennaio 2021) Rino, allenatore del Napoli, dopo la debacle sul campo dell’Hellas Verona è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Quando non si vince la responsabilità è sempre dell’allenatore che fa le scelte, quindi mi sento molto la responsabilità. E’ sempre stato così. Mi dispiace per com’è andata la partita. Il piano gara preparato era chiaro. Nel primo tempo abbiamo giocato sempre in verticale, mettendo sempre in difficoltà il Verona, creando 4-5 palle gol. Potevamo chiuderla. Il secondo tempo è il nostro grande rammarico. Potevamo andare sempre in verticale e non ci siamo mai andati, abbiamo perso palla in uscita e abbiamo subito i gol, basta guardarli. Il Verona si alimenta di contatto fisico e se giochi il loro calcio loro giocano sull’entusiasmo. Ora dobbiamo guardare avanti e pulirci un po’ la testa. C’è rammarico, ma in questo momento non possiamo mai ...