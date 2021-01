Che cosa rivelano i documenti riservati sull’approvazione del vaccino | tanto rumore per nulla?

Leggi su facta.news

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 9 dicembre 2020 l’European medicines agency (Ema), l’agenzia dell’Unione europea che si occupa dell’approvazione dei farmaci, ha dichiarato di aver subito un attacco hacker. In seguito a questo attacco sono stati resi pubblici, principalmente su forum del cosiddetto “dark web” ma non solo, circa 50 file tra screenshot di email edell’Ema e di Pfizer/BioNTech, risalenti apparentemente a novembre 2019, in cui funzionari dell’Ema discutevano tra loro e con Pfizer/BioNTech della produzione e dell’approvazione delcontro la Covid-19. In Italia si è parlato di questi, noti come «Emaleaks», soprattutto a partire dall’8 gennaio 2021. Secondo l’agenzia stampa Agi sarebbero stati recuperati il 5 gennaio 2021 da «alcuni esperti di cyber intelligence italiani» della società di sicurezza ...