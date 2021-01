Sanremo | le ultime indiscrezioni | comunque vada | sarà un bel casino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’attenzione dell’Italia è tutta sulla crisi politica, ma io credo che questo grave problema non ci possa distogliere da quello che sta succedendo a. Per questo vorrei aggiungere qualcosa all’eccellente articolo di Giuseppe Candela e Andrea Conti, qualche notizia che mi arriva da fonti, che, come si può immaginare, sarebbe pericoloso rivelare. La prima “soffiata” ci assicura che per le strade dipotranno circolare solo persone in regola con i protocolli sanitari. Quindi potranno sostare davanti all’Ariston solo persone con un sacchetto della spesa pieno oppure con un cane al guinzaglio. Purtroppo anche la tradizione dei sosia in giro per la città subirà un cambiamento. Ci saranno, ma potranno essere solo sosia di virologi o immunologi, con l’accortezza di non farli incontrare tra loro. Soprattutto il sosia del dottor Galli non dovrà ...