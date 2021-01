Riapertura scuole superiori, dal 25 gennaio in classe gli studenti di altre 4 regioni. Aggiornamenti per regione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da lunedì 25 gennaio ritornano in classe gli studenti delle superiori della Liguria, Umbria, Puglia, Marche e gli alunni delle secondarie di primo grado della Campania. Il quadro aggiornato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da lunedì 25ritornano inglidelledella Liguria, Umbria, Puglia, Marche e gli alunni delle secondarie di primo grado della Campania. Il quadro aggiornato. L'articolo .

matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - orizzontescuola : Riapertura scuole superiori, dal 25 gennaio in classe gli studenti di altre 4 regioni - OmarNews24 : RT @Riccardi_FVG: In attesa del #Tar, la ?@regioneFVGit? pronta ad applicare i piani dei #prefetti per la riapertura delle #scuole. Istruzi… -