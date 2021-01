Formula E, l’ePrix di Santiago cambia data (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Formula E ha confermato l’ePrix di Santiago 2021 in una data, diversa dalla prima annunciata. A causa dell’emergenza COVID-19, il governo cileno aveva rinviato l’appuntamento cileno senza una data precisa. Nella giornata del 20 gennaio la Federazione Cilena dell’Automobile ha annunciato la possibilità di programmare il doppio appuntamento di Santiago al mese di giugno. Ora si aspetta la risposta della FIA. Formula E prepara l’ePrix di Santiago per giugno Il doppio appuntamento dell’ePrix di Santiago doveva ricoprire i primi due appuntamenti della stagione 7 di Formula E. Il World Motorsport Council annunciò il nuovo calendario, che però si stravolse quando il governo cileno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) LaE ha confermatodi2021 in una, diversa dalla prima annunciata. A causa dell’emergenza COVID-19, il governo cileno aveva rinviato l’appuntamento cileno senza unaprecisa. Nella giornata del 20 gennaio la Federazione Cilena dell’Automobile ha annunciato la possibilità di programmare il doppio appuntamento dial mese di giugno. Ora si aspetta la risposta della FIA.E preparadiper giugno Il doppio appuntamento deldidoveva ricoprire i primi due appuntamenti della stagione 7 diE. Il World Motorsport Council annunciò il nuovo calendario, che però si stravolse quando il governo cileno ...

