C’è qualcosa che non funziona nei dati italiani sui tamponi (Di giovedì 21 gennaio 2021) (immagine: Gerd Altmann da Pixabay)Chiunque segua il bollettino quotidiano della Protezione civile se ne sarà accorto: da qualche giorno il tasso di positività dei tamponi in Italia sembra essersi ridotto. Fino a giovedì scorso, il rapporto tra il numero di tamponi positivi sul totale dei tamponi eseguiti era intorno al 10%, da una settimana a questa parte è sceso intorno al 5%. Il problema è che questa contrazione è solo matematica. E non trova riscontri nella realtà, che è complicata non solo dal modo in cui viene calcolato e comunicato il tasso, ma anche dall’introduzione dei tamponi rapidi nei numeri e dalle diverse strategie di utilizzo di questi test da parte delle regioni. Premessa: misurare il tasso di positività è importante perché, incrociandolo con il numero dei tamponi eseguiti, permette ... Leggi su wired (Di giovedì 21 gennaio 2021) (immagine: Gerd Altmann da Pixabay)Chiunque segua il bollettino quotidiano della Protezione civile se ne sarà accorto: da qualche giorno il tasso di positività deiin Italia sembra essersi ridotto. Fino a giovedì scorso, il rapporto tra il numero dipositivi sul totale deieseguiti era intorno al 10%, da una settimana a questa parte è sceso intorno al 5%. Il problema è che questa contrazione è solo matematica. E non trova riscontri nella realtà, che è complicata non solo dal modo in cui viene calcolato e comunicato il tasso, ma anche dall’introduzione deirapidi nei numeri e dalle diverse strategie di utilizzo di questi test da parte delle regioni. Premessa: misurare il tasso di positività è importante perché, incrociandolo con il numero deieseguiti, permette ...

