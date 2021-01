(Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo l’esonero di Jerzy Brz?czek nei giorni scorsi, la federcalcio polacca ha ufficializzato ilC.T dellaCome ha commentato? Sono bastati pochi giorni per ufficializzare ilcommissario tecnico della. Nonostante le voci che collegavano la panchina della nazionale al tecnico italiano Giampaolo alla fine la scelta è ricaduta su. Il neo tecnico infatti da calciatore ha vestito la maglia della Juventus, conquistando anche la Champions League, dell’Inter e infine del Parma. Da tecnico invece è stato alla guida della Fiorentina per due stagioni (15/16 e 16/17). Il tecnico ha dichiarato di sentirsi “onorato e orgoglioso di essere l’della nazionale ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO PAULO SOUSA NUOVO CT DELLA POLONIA Lo ha annunciato il presidente della federazione Boniek… - DiMarzio : #Polonia, Paulo #Sousa nuovo CT: 'Renderemo questo paese fiero della sua nazionale di calcio' - periodicodaily : C.T Polonia: Paulo Sousa è il nuovo allenatore - #PauloSousa #Polonia PeriodicoDaily Sport - MoliPietro : C.T Polonia: Paulo Sousa è il nuovo allenatore - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: UFFICIALE: Paulo #Sousa è il nuovo ct della #Polonia -

