Ultime Notizie Roma del 20-01-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Senato la fiducia al Governo con 156 voti a favore e 140 contrari e 16 astenuti con questi numeri il percorso in salita per il governo Conte dici ora l’obiettivo e rendere ancora più solida questa maggioranza il PD Il Salto nel buio per il MoVimento 5 Stelle dopo il voto al Senato al lavoro sui Ristori Renzi lì c’è un di un governo di unità nazionale senza le tessere per Salvini meloni ci rivolgeremo al Colle di lavoro su recovery Plan italiano in corso e spero che l’instabilità politica in Italia non mette a repentaglio questo lavoro Perché l’Italia è il maggiore beneficiario bisogna assicurarsi che i fondi arrivino sono molto importanti per la ripresa in it l’ho detto il vicepresidente della commissione europea responsabile per l’euro valdis dombrovskis al termine ...