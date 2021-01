Ronaldo e Morata regalano la prima gioia a Pirlo. Supercoppa alla Juve (Di giovedì 21 gennaio 2021) È il primo trionfo per Andrea Pirlo. La Juventus batte 1-0 il Napoli nella finale di Supercoppa italiana e regala la prima gioia al suo allenatore. Al Mapei Stadium decide un gol al 64?... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 21 gennaio 2021) È il primo trionfo per Andrea. Lantus batte 1-0 il Napoli nella finale diitaliana e regala laal suo allenatore. Al Mapei Stadium decide un gol al 64?...

goal : ? Ronaldo 64' ? Morata 90+5' Juventus win the Italian Supercup! ?? - UEFAcom_it : La Juventus si aggiudica la Supercoppa Italiana 2020/21 ?????? A segno Cristiano Ronaldo e Morata per il 2-0 finale… - Eurosport_IT : LA JUVENTUS VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA ?????? Le reti di Cristiano Ronaldo e Morata (2-0) regalano a Pirlo il suo p… - aristide_tie : RT @goal: ? Ronaldo 64' ? Morata 90+5' Juventus win the Italian Supercup! ?? - RaiSport : ? #calcio #PS5SuperCup #JuveNapoli Una rete di #Ronaldo e nel finale una di #Morata bastano alla #Juventus di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Morata Juventus-Napoli 2-0: Cristiano Ronaldo-Morata, la Supercoppa è bianconera Goal.com Supercoppa alla Juventus, Ronaldo decisivo

Cristiano Ronaldo mette la firma sulla Supercoppa Italiana. La Juventus vince la Supercoppa Italiana: a Reggio Emilia sconfitto il Napoli 2-0. La prima frazione di gioco regala occasioni con il contag ...

Highlights e gol Juventus-Napoli 2-0: Supercoppa 2020 VIDEO

Juventus-Napoli: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS della Supercoppa italiana giocatasi al Mapei Stadium di Reggio Emilia ...

Cristiano Ronaldo mette la firma sulla Supercoppa Italiana. La Juventus vince la Supercoppa Italiana: a Reggio Emilia sconfitto il Napoli 2-0. La prima frazione di gioco regala occasioni con il contag ...Juventus-Napoli: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS della Supercoppa italiana giocatasi al Mapei Stadium di Reggio Emilia ...