I vaccini in ritardo per l'Italia e un piano che rischia il flop: cosa succede ora con Pfizer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il commissario Arcuri ha parlato di un'ulteriore riduzione delle consegne, dopo che nel corso di questa settimana sono arrivate il 29% di dosi in meno. Partono le azioni legali. La distribuzione andrà ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccini ritardo Vaccini, il governo contro Pfizer: "Azioni legali urgenti". L'Ema frena: "Ritardi per aumento produzione".... la Repubblica Vaccino, il Pfizer ritarda ed il governo è costretto a rivedere il piano vaccini

Nonostante i vaccini la pandemia continua a mietere vittime: Germania chiusa fino a febbraio e picco di vittime in Gran Bretagna.

“Situazione statica, no segnali di terza ondata di Covid19”, così Galli

Al momento non ci sono segnali di una terza ondata di Covid-19 negli ospedali di Milano. Lo ha detto Massimo Galli a Rainews24.

