Civita di Bagnoregio candidata a Patrimonio dell’Unesco

ROMA – "La candidatura di Civita di Bagnoregio è il giusto riconoscimento della sinergia tra i diversi attori del territorio, tra pubblico e privato, per il conseguimento del primo, importante passo verso l'iscrizione di questo sito straordinario nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Ora è importante che il lavoro condiviso fin qui prosegua fino al raggiungimento del risultato, che premia un paesaggio culturale di enorme valore e bellezza". Così il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, commenta la decisione odierna del Consiglio esecutivo della Commissione Nazionale italiana per l'Unesco, che ha deliberato la prossima candidatura per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale.

