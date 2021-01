Sondaggio, secondo il 51% la Juve è fuori dalla lotta scudetto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) secondo voi, la Juve è fuori dalla lotta scudetto? Sì (51%) No (49%) Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021)voi, la? Sì (51%) No (49%) Foto: Facebookntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Agenzia_Ansa : Melania Trump lascerà la Casa Bianca con il record negativo di consensi da first lady. Il 47% non vede in maniera… - lorepregliasco : Secondo voi se facessimo un sondaggio in Lombardia i lombardi sarebbero contrari alla proposta #Moratti su vaccini e PIL? - thelastmed : Raga, parliamo di cose più leggere: secondo voi questa foto è instagrammabile? (Sondaggio sotto??) - FuocoCinaIT : Secondo un sondaggio della Camera di Commercio dell'Unione europea in Cina, due terzi delle aziende intervistate ha… - psych0je55y : Voi non ve lo ricordate ma io sì e quindi ve lo ricordo: in anni che furono, quando Renzi era ancora 'solo' il sind… -